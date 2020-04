Uitslaande brand in het centrum van Groningen

GRONINGEN – In een woning aan de Ypenmolendrift in het centrum van Groningen is vanavond een uitslaande brand uitgebroken.

De melding van de brand kwam iets voor 21.00 uur binnen. De brandweer en een ambulance zijn met spoed ter plaatse gekomen. Het is niet bekend of er personen in de woning aanwezig zijn. Vanwege de brand zijn de Ypenmolendrift en de Herebinnensingel volledig afgesloten.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws