Brand in kelderbox aan Korreweg laat brandweer uitrukken

GRONINGEN – Vrijdagnacht werden de hulpdiensten gealarmeerd over een melding van een brand in een bergingsruimte aan de Korreweg in Groningen.

Even na 02.00 uur werd aan de achterkant van een wooncomplex een behoorlijke rookontwikkeling waargenomen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft meerdere deuren van bergingen geforceerd en wist zo de brand te lokaliseren. Nadat deze geblust was, heeft men de kelderboxen geventileerd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws