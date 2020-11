Brand in schoorsteen van woning aan Jachtlaan in Haren

HAREN – In een woning aan de Jachtlaan in Haren heeft vrijdagavond een brand gewoed. Niemand raakte gewond.

De brand woedde in de schoorsteen van een woning. De bewoners wisten de brand zelf te blussen alvorens de brandweer ter plaats kwam. Brandweerlieden hebben een nacontrole uitgevoerd of de brand daadwerkelijk geblust was. Dit bleek het geval, waarna de brandweer de woning heeft geventileerd.

Foto: RDB Producties