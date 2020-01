Brand op dak van dierenartsenpraktijk aan Vechtstraat

GRONINGEN – Op het dak van een dierenartsenpraktijk aan de Vechtstraat in Groningen is vanochtend brand uitgebroken.

Politie, brandweer en ambulance rukten uit naar de brand. Ter plaatse gekomen bleek er een kleine brand te hebben gewoed op het dak aan de achterzijde van het pand. De brandweer had het brandje snel onder controle. Eén slachtoffer is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Martijn Aleman/RDB Producties