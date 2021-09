Brandmelding bij gezondheidscentrum in Groningen

GRONINGEN – De brandweer kreeg woensdagmiddag een melding van brand nabij een gezondheidscentrum aan de Noorderbinnensingel in de stad Groningen.

Drie brandweervoertuigen rukten omstreeks 13.35 uur uit naar de melding van de brand, maar ter plaatse gekomen bleek de brand alweer uit te zijn. Er was nog wel sprake van rookontwikkeling in het pand. De brandweerlieden hebben hierop met een warmtebeeld gecontroleerd of de brand ook daadwerkelijk uit was, waarna het pand werd geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond.

Foto: RDB Producties