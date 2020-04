Brandweer bevrijdt gans uit boom in Groningen

GRONINGEN – De brandweer heeft vanmiddag een gans uit een boom gered aan de Siersteenlaan in de stad Groningen.

De gans zat met zijn vleugel vast in een boom die half in het water hing. Omdat het de dierenambulance niet lukte om in de buurt van het dier te komen, werd de brandweer ingeschakeld. Een duiker van de brandweer heeft de gans met een vangnet gevangen. De gans is door de dierenambulance meegenomen voor controle.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws