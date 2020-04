GRONINGEN – De brandweer moest vandaag meerdere keren uitrukken voor een aantal kleine brandjes in in de stad Groningen.

Er stonden twee huisvuilcontainers in brand, zowel in de K. de Vriezestraat (foto) als in de Oranjesingel. Ook stond er een bloembak in de brand bij een garagebedrijf aan de Koningsweg. In Stadskanaal en Winschoten moest de brandweer ook een aantal keren uitrukken voor een kleinere brandjes.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws