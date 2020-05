GRONINGEN – Hulpdiensten werden maandagavond even na 22.00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Veldstraat in Groningen.

Even werd gedacht dat er nog personen in de woning zouden zijn, maar dit bleek niet het geval. Wel was er sprake van forse rookontwikkeling aan de achterkant van de woning. Door alerte buren wist de brandweer erger te voorkomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws