GRONINGEN – De brandweer heeft vanochtend drie personen gered uit een brandende woning aan de Selwerderstraat in de stad Groningen.

Rond 06.46 uur werd er melding gedaan van een dakbrand met veel rookontwikkeling. De brandweer heeft drie personen uit de woning gered. Eén daarvan is meegenomen naar het ziekenhuis. De brand was na enkele minuten onder controle en is vermoedelijk ontstaan tijdens het dakdekken.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws