Brandweer rukt groots uit voor aangebrande tosti’s

GRONINGEN – De brandweer rukte afgelopen nacht groots uit voor een vermoedelijke brand in een zorgflat aan de Vondellaan in Groningen.

Even voor 00.00 uur kreeg de meldkamer een melding van een brand in de Vondelflat. Er werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd, maar dit bleek onnodig. Van brand was gelukkig geen sprake. Eén van de bewoners bleek zijn tosti’s te hebben laten aanbranden, waardoor de kamer vol rook stond. De brandweer heeft de kamer geventileerd en kon daarna terugkeren naar de kazerne.

Foto: RDB Producties