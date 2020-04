GRONINGEN – De brandweer moest vandaag uitrukken vanwege aangebrande broodjes in een woning aan de Brinklaan in Groningen.

Buren zagen rook uit het raam komen en belden 112. Toen de brandweer op locatie kwam, moest zij eerst de voordeur van de woning forceren. Hierna troffen ze een nog brandende oven aan met broodjes erin. De rook is vermoedelijk via het rookkanaal in andere woningen terechtgekomen.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties