Brandweer rukt uit voor beknelde fietser bij Metaallaan in Stad

GRONINGEN – De hulpdiensten moesten vanmiddag uitrukken voor een fietser die met haar fiets was gevallen en bekneld raakte.

Het ongeval gebeurde bij een school aan de Metaallaan in de stad Groningen. Brandweerlieden hadden een zichtscherm geplaatst om het incident uit het zicht te onttrekken. Het slachtoffer is door de brandweer uit haar benarde positie bevrijdt en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Na ter plekke te zijn gestabiliseerd is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: RBD Producties