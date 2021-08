GRONINGEN – Hulpdiensten moesten vanmiddag in actie komen vanwege een vermeende gaslucht aan de Tweede Hunzestraat.

Buurtbewoners roken een vreemde lucht en belden rond 15.10 uur de brandweer. Deze kwam met een tankautospuit ter plaatse en voerde een controle uit. Er werd onderzoek gedaan in twee woningen, maar in geen van beide woningen werd gas gemeten. Wat de oorzaak van de gaslucht was is niet bekend.

Foto: RDB Producties