Brandweer rukt uit voor vreemde lucht Van Swietenlaan

GRONINGEN – De brandweer rukte afgelopen nacht uit voor een vreemde lucht in een pand aan de Van Swietenlaan in Groningen.

Personen in het pand roken een vreemde lucht en vertrouwden dit niet. Het gebouw werd daarop ontruimd en de brandweer verrichtte vervolgens een aantal metingen. Hierbij werden echter geen bijzondere waardes gemeten. Wel werd een mogelijk defect in de luchtventilatie geconstateerd. Nadat het gebouw geventileerd was mochten de mensen weer het pand in.

Foto: RDB Producties