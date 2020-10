Buitenbranden in Hoogkerk zet politie op scherp

GRONINGEN/HOOGKERK – De politie is gestart met het houden van extra toezicht rondom de Zuiderweg in Hoogkerk. De aanleiding is een serie buitenbranden die daar de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden.

De brandweer moest in minder dan drie dagen tijd meer dan vijf keer uitrukken naar de Zuiderweg vanwege kleine brandjes. Veelal betrof dit rommel zoals oud papier en meubelen, welke door baldadige jeugd in brand was gestoken. Mogelijk volgt binnenkort ook camerabewaking, net zoals vorig jaar rondom de jaarwisseling.

Foto: RDB Producties