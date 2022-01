Buurtbewoners De Held redden meisje uit vijver

GRONINGEN – Buurtbewoners uit de Groningse wijk De Held hebben tijdens Oudejaarsnacht een meisje uit een vijver gered.

Aan de Natalie Barneykade hoorden buurtbewoners een harde plons. Er bleek een meisje in het water te zijn gevallen. Toen ze gingen kijken zagen ze een meisje in het water drijven. De buurtbewoners hebben haar uit het water gehaald en meteen 112 gebeld. Een ambulance heeft het slachtoffer met onderkoelingsverschijnselen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen.

Foto: RDB Producties