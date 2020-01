Cafetaria Kerklaan overvallen; politie lost waarschuwingsschot

GRONINGEN – Bij een overval op een cafetaria aan de Kerklaan in Groningen heeft de politie gisteren een waarschuwingsschot gelost.

De overval vond omstreeks 22.30 uur uur plaats. De politie startte daarop meteen een zoektocht in de omgeving en kon na een waarschuwingsschot te hebben gelost twee verdachten aanhouden. Wat hun betrokkenheid bij de overval is, wordt nog onderzocht. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws