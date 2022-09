Caissière bedreigd met wapen bij overval op ALDI in Groningen

GRONINGEN – De vestiging van supermarktketen Aldi aan de Prunusstraat in Groningen is vrijdagavond overvallen. Bij de overval werd een caissière bedreigd.

De gewapende overval vond even voor 20.00 uur plaats. Een signalement van de dader is via Burgernet verspreid. Het zou gaan om een blanke man van circa 30 jaar oud. De man is lang, heeft een stoppelbaard, een grote neus en droeg zwarte kleding, waaronder een hoodie. De politie vraagt mensen zelf geen actie te ondernemen, maar het alarmnummer te bellen. Of de dader iets buit heeft gemaakt is niet bekend. Niemand raakte gewond.

Foto: RDB Producties