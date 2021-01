Caravan in Hoogkerk in brand; vermoedelijk brandstichting

GRONINGEN/HOOGKERK – Aan de Middenweg in Hoogkerk heeft gisteravond een caravan in brand gestaan.

Rond 22.00 uur kregen de hulpdiensten een melding van een caravanbrand in Hoogkerk. Ter plaatse aangekomen bleek deze volledig in brand te staan. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen en overslag naar een woning te voorkomen. Vermoedelijk is brandstichting de oorzaak van de brand. De recherche doet onderzoek.

Foto: RDB Producties