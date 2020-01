Container tot twee keer toe in de brand in Molukkenstraat

GRONINGEN – In de Molukkenstraat in de stad Groningen stond vanavond en vanochtend dezelfde ondergrondse container in de brand.

Vanochtend ontstond de brand waarschijnlijk doordat een buurtbewoner opgeruimd vuurwerk in de container heeft gedeponeerd. Dit is naar alle waarschijnlijkheid gaan smeulen waardoor er brand ontstond. Het is nog onduidelijk hoe er ’s avonds opnieuw brand heeft kunnen ontstaan. In beide gevallen heeft de brandweer de brand geblust.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws