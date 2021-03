GRONINGEN – Een deelscooter is woensdagvond verloren gegaan door een brand. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Voorbijgangers ontdekten de brandende scooter omstreeks 21.00 uur aan de Friessestraatweg in Groningen. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de scooter volledig in vlammen. Getuigen meldden dat de scooter mogelijk in de brand is gestoken door hangjeugd, de politie kon dit nog niet bevestigen.

Foto: RDB Producties