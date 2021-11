Deelscooter op spoor in Groningen geramd door trein

GRONINGEN – Een trein van Arriva heeft zaterdagavond een deelscooter geramd die op het spoor was gezet.

Het incident gebeurde even voor 19.30 uur bij de spoorwegovergang aan de Friesestraatweg in Groningen. De scooter, die door de aanrijding total loss raakte, is vermoedelijk met opzet op het spoor gezet. De politie en de ambulancedienst hebben samen met de brandweer nog gezocht naar mogelijke slachtoffers, maar dit was niet het geval. Treinverkeer op het traject Groningen-Groningen Noord was voor enige tijd volledig gestremd.

Foto: RDB Producties