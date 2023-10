Dreigende situatie Herestraat blijkt vals alarm

GRONINGEN – De politie heeft twee minderjarige jongens uit Groningen en de gemeente Het Hogeland aangehouden vanwege vermeende betrokkenheid bij een valse alarmmelding over een dreigende situatie in de Herestraat in de stad.

De melding van de dreigende situatie werd woensdagavond omstreeks zes uur gedaan, waarbij er ernstige zorgen werden geuit over een situatie in een pand aan de Herestraat. Als reactie hierop werden zowel de politie, de brandweer als de ambulancedienst ter plaatse gestuurd.

Vals alarm

Vanwege de aard van de melding werd de Herestraat afgesloten en werden voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder de evacuatie van meerdere panden. Na enkele uren bleek echter dat de melding ongegrond was, en de straat werd weer vrijgegeven. De verdachten zijn momenteel in hechtenis voor verder onderzoek.

Geen link met bendegeweld

De zaak is bijzonder gevoelig, omdat eerder in een ander pand in dezelfde straat twee explosies hebben plaatsgevonden, in verband gebracht met bendegeweld in de omgeving van Winschoten. Niettemin gaat de politie ervan uit dat de valse melding van woensdagavond geen verband houdt met deze eerdere incidenten.

