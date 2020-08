Drie aanhoudingen na schietpartij aan Klaprooslaan

Aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk heeft zaterdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Het incident vond rond 13.45 uur plaats. Op grond van signalementen kon de politie vrij snel na het incident drie mannen aanhouden. Bij een verdachte werd een wapen aangetroffen. Uit onderzoek moet blijken wat voor wapen dit is geweest en of er met dit wapen is geschoten. Er raakte niemand gewond.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties