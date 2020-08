Drie personen overleden bij ongeval in Finsterwolde

Bij een ongeval op het Modderland in Finsterwolde zijn de afgelopen nacht drie personen om het leven gekomen. Een vierde persoon raakte zwaargewond.

Bij het ongeluk lieten drie mannen van 29, 33 en 41 jaar uit de gemeente Oldambt het leven. Het vierde slachtoffer is een zwaargewonde vrouw van 32 uit de gemeente Oldambt. Zij is met spoed over gebracht naar het ziekenhuis. De auto is vermoedelijk tegen een boom gereden en vloog daarna in brand.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties