Drugslab aangetroffen in bedrijfspand aan Beckerweg in Stad

GRONINGEN – In een loods op een bedrijventerrein aan de Beckerweg in Groningen heeft de politie vandaag een drugslab aangetroffen.

Bij ontdekking was het lab niet in werking, maar uit onderzoek blijkt dat er een productieruimte is geweest voor het aanmaken van synthetische drugs. Diverse goederen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Video

Foto: RDB Producties