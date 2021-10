Duikers ingezet na vondst deelscooter in vijver Beijum

GRONINGEN – Hulpdiensten rukten zaterdagavond uit naar de Boelemaheerd in de Groninger wijk Beijum. Daar was een deelscooter in een vijver gevonden.

Passanten zagen de deelscooter in het water en vertrouwden dit niet. Zij belden hierop 112. Ter plaatse gekomen hebben duikers van de brandweer de scooter uit het water gehaald en een doorzoeking in de vijver gedaan. Hierbij werden geen slachtoffers gevonden. De politie heeft het bedrijf van de deelscooter op de hoogte gesteld van het vandalisme.

Foto: RDB Producties