Enorme uitslaande brand in Marum onder controle

MARUM – Op een industrieterrein in Marum is een grote brand uitgebroken. De brandweer was met zo’n 30 brandweerauto’s aanwezig.

De brand ontstond vanmorgen in een stapel pallets, maar sloeg over naar een viertal panden waarvan er inmiddels twee volledig zijn uitgebrand. Bij de brand komt veel rook vrij, maar is inmiddels onder controle. Het is de bedoeling om de komende twee uur af te schalen naar twee hoogwerkers, twee blusvoertuigen en één grootwatertransport voor het nablussen.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties