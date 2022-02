Ernstig gewonde bestuurder gered uit brandende auto

GRONINGEN – De bestuurder van een auto is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Het ongeval vond plaats op de Diamantlaan in het verlengde van de Edelsteenlaan. Door en onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de auto de macht over het stuur kwijt. De auto ramde hierdoor een verkeersbord, meerdere geparkeerde auto’s en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. De auto vloog na de klap direct in brand. Getuigen welk het ongeval zagen gebeuren belden direct 112.

Brandende auto

Ter plaatsen gekomen op de plek van het ongeval hebben hulpverleners het slachtoffer eerst uit het brandende voertuig gered, waarna al gauw tot medische zorg is overgegaan. Het slachtoffer is enige tijd gereanimeerd waarna deze met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De Diamantlaan en Edelsteenlaan waren vanwege het ongeval en het onderzoek van de politie enkele uren gestremd voor het verkeer.

Foto: Agnes Koning/GroningsNieuws