Explosie blaast gevel uit woning in Groningen

GRONINGEN – Bij een explosie in een woning aan de Vlierstraat in Groningen is zaterdagavond een gevel weggeblazen.

De explosie gebeurde rond 23.30 uur en vond plaats in een leegstaande woning. Bij de ontploffing raakten meerdere sloopwoningen beschadigd. De politie doet onderzoek naar wat er precies is geëxplodeerd en hoe dat kon gebeuren. Meerdere woningen werden onderzocht. Er raakte niemand gewond.

Foto: RDB Producties