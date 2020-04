Explosiegevaar door gaslekkage: meerdere flats ontruimd

GRONINGEN – Aan die Iepenlaan in Groningen zijn vanavond meerdere flats ontruimd in verband met explosiegevaar vanwege een gaslekkage.

Een flatbewoner had waarschijnlijk langere tijd de gaskraan open laten staan. De hulpdiensten kwamen direct met veel voertuigen ter plaatse. Omdat er sprake was van explosiegevaar werd meteen gestart met de ontruiming van meerdere flats. Ook werd de straat door de politie groots afgezet. Eén persoon is onwel geworden en naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws