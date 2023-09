Explosies bij pand in Oude Pekela en woning in Winschoten

OUDE PEKELA/WINSCHOTEN – Bij een pand in Oude Pekela en een woning in Winschoten hebben afgelopen avond en nacht opnieuw explosies plaatsgevonden.

Inwoners van de gemeente Oldambt zijn wederom opgeschikt door een aantal explosies. Dinsdagavond rond 23.30 uur kwamen er bij de politie meldingen binnen over een explosie bij een zon- en nagelstudio aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela en rond 02.30 uur was het opnieuw raak bij een woning in Winschoten. Beide panden zijn flink beschadigd, maar er raakte niemand gewond. De politie is nog op zoek naar de dader(s). Vermoedelijk houden beide explosies verband met de bendeoorlog tussen de Syrische familie A. en Omar K.

Bendeoorlog

De afgelopen week hebben er in korte tijd verschillende explosies plaatsgevonden in Winschoten die met het conflict te maken hebben. Ook een tweetal explosies bij beautysalon Moï Beauty in Groningen zijn onderdeel van de bendeoorlog, welke afgelopen zomer begon met een steekpartij bij een ijssalon in het centrum van Winschoten, gevolgd door een schietpartij op het industrieterrein. De gemeente Oldambt gelastte de Nacht van Winschoten aanvankelijk zelfs af, omdat er signalen zouden zijn over een afrekening tijdens het evenement.

De zon- en nagelstudio in Oude Pekela

Foto: GroningsNieuws.nl