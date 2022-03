Felle brand verwoest oud schoolgebouw in Hoogezand

HOOGEZAND – In een oud schoolgebouw aan de Mars in Hoogezand heeft donderdagavond een korte, maar felle brand gewoed.

De brand werd ontdekt door omwonenden die meteen de hulpdiensten alarmeerden. Deze rukten in grote getale uit naar het voormalige schoolgebouw. Na bijna een uur blussen was de brand onder controle, maar ook het nablussen nam nog enige tijd in beslag. Bij de brand raakte niemand gewond.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties