Fietsaccu maakt kortsluiting in portiek Nieuwe Ebbingestraat

GRONINGEN – De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar een portiekwoning aan de Nieuwe Ebbingestraat vanwege een kortstondige brand met een fietsaccu.

Bij aankomst van de brandweer was het vuur reeds geblust door agenten welk als eerste ter plekke waren. Brandweerlieden hadden de elektrische fiets met accu accu buiten het portiek gezet, om zo de accu te kunnen verwijderen uit de fiets. De accu is daarna in een emmer met water gezet, zodat deze niet opnieuw vlam zou vatten. Nadat de brandweer het pand heeft geventileerd, konden zij terug naar de kazerne.

Foto: Raymond Bos