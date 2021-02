Fietser en elektrische step botsen op Zilverlaan

GRONINGEN – Op het fietspad aan de Zilverlaan in de stad Groningen heeft vrijdagavond rond 19.30 uur een ongeval plaatsgevonden.

Door een onbekende oorzaak kwamen de gebruiker van een elektrische step en een fietser met elkaar in botsing. Er raakte één persoon gewond. Politieagenten die als eerste ter plaatse waren, verleenden eerste hulp in afwachting van een ambulance. Het slachtoffer is daarna per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto: RDB Producties