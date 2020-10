Fietser ernstig gewond na aanrijding in Groningen

GRONINGEN – Een fietser is in de afgelopen nacht ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Paterswoldseweg in Groningen.

Het slachtoffer wilde de Paterswoldseweg oversteken toen hij met hoge snelheid werd aangereden door een automobilist. Meerdere voorbijgangers zagen dit gebeuren en begonnen direct met het verlenen van eerste hulp. De hulpdiensten hebben het slachtoffer ter plekke gestabiliseerd, waarna hij met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis.

Zak met hennep in kanaal

De automobilist gooide na de aanrijding een grote zak met hennep in het kanaal. Agenten wisten dit veilig te stellen en hebben de man vervolgens aangehouden.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties