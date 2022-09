Fietser ernstig gewond na aanrijding met vrachtwagen

GRONINGEN – Een fietser is dinsdag begin van de avond ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde op de oversteekplaats aan de Johan Van Zwedenlaan. De fietser zag vermoedelijk de vrachtwagen over het hoofd. Hulpdiensten rukten in grote getale uit. Ter plekke aangekomen heeft het medisch personeel het slachtoffer gestabiliseerd, waarna zij met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten van het team Forensische Opsporing Verkeer deden enkele uren onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Geduurde het incident was de weg volledig gestremd.

Foto: RDB Producties