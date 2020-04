Fietser gewond bij botsing met auto in Groningen

GRONINGEN – Een fietser is vanmorgen gewond geraakt na een botsing met een automobilist aan de Boteringesingel in de stad Groningen.

Het ongeval vond even na 10.00 uur plaats op de kruising met de Nieuwe Ebbingestraat. Vermoedelijk kwamen beide partijen met elkaar in botsing door een voorrangsfout. De fietser raakte hierbij gewond. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws