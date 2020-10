Fietser gewond na aanrijding bij Gerrit Krolbrug

GRONINGEN – Een fietser is maandagavond gewond geraakt na een aanrijding met een auto bij de Gerrit Krolbrug in Groningen.

Het slachtoffer reed over de Korreweg in de richting van Beijum toen deze over het hoofd gezien werd door een automobilist met een ongeluk tot gevolg. Omstanders hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer, waarna zij door het ambulancepersoneel is gestabiliseerd en na het ziekenhuis gebracht.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties