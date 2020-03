Fietser gewond na aanrijding in Hoogkerk

HOOGKERK – Een fietser is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Zuiderweg in Hoogkerk.

De fietser wilde de weg oversteken en werd hierbij over het hoofd gezien door de automobilist. Het slachtoffer raakte gewond en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, waarna de persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties