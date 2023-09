Fietser gewond na aanrijding Kraneweg in Groningen

GRONINGEN – Een fietser is aan het begin van de avond ernstig gewond geraakt na een aanrijding op de Kraneweg in Groningen.

Het slachtoffer wilde vermoedelijk afslaan en werd hierbij over het hoofd gezien door de automobilist. Politie, meerdere ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen met spoed ter plaatse. Zij hebben het slachtoffer ter plekke gestabiliseerd, waarna deze met spoed is overgebracht naar het UMCG. De afdeling forensische opsporing verkeer van de politie zal onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De Kraneweg was vanwege het ongeval enige tijd afgesloten.

Foto: Raymond Bos