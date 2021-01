Fietser gewond na aanrijding met lijnbus in Groningen

GRONINGEN – Een fietser is vanmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een lijnbus in Groningen.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Korreweg met de Oosterhamriklaan. Door vermoedelijk een voorrangsfout kwamen de lijnbus en fietser met elkaar in botsing. Omstanders hebben eerste hulp verleend, waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht.

Foto: RDB Producties