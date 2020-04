Fietser gewond na botsing met maaltijdbezorger

GRONINGEN – Bij een botsing tussen een maaltijdbezorger en een fietser is vanmiddag één persoon gewond geraakt.

Het ongeval vond rond 13.30 uur plaats op het kruispunt van het Damsterdiep met de Europaweg. Door nog onbekende oorzaak kwamen beide partijen met elkaar in botsing. Zowel de fietser als de scooterbestuurder kwamen ten val. Eén persoon is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties