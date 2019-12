Fietser gewond na botsing met nieuwe elektrische bus

GRONINGEN – Een fietser is gisteravond in botsing gekomen met een bus op de kruising van het Boterdiep met de Rodeweg in Groningen.

De fietser kwam uit de richting het Noorderplantsoen en werd door de buschauffeur over het hoofd gezien. Die wist niet meer op tijd te remmen. Een ambulance kwam ter plaatse om de fietser te stabiliseren en naar het ziekenhuis te vervoeren waarna de bus zijn weg kon vervolgen.

‘Minder zicht met elektrische bus’

De nieuwe, elektrische bussen die in Groningen rijden (waarvan dit er één was), zijn net twee dagen oud. Diverse buschauffeurs klagen al dat het zicht naar links ontnomen wordt, doordat de spiegel niet goed hangt. De lichtkrant van de bus zou daardoor in de spiegel schijnen.

Foto: Raymond Bos/GroningsNieuws