Fietser gewond na ongeval op Turfsingel in Groningen

GRONINGEN – Bij een verkeersongeluk op de Turfsingel is vanmiddag een fietser gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur ter hoogte van de Ebbingebrug. Een automobilist schepte de fietsster waarbij zij ten val kwam. Omstanders zijn direct begonnen met het verlenen van eerste hulp. Even later werd dit overgenomen door verpleegkundigen van de ambulance. De vrouw is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties