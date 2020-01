Fietser loopt ernstig hoofdletsel op na botsing Prinsesseweg

GRONINGEN – Twee fietsers zijn vanavond even na 20.00 uur met elkaar in botsing gekomen op de Prinsesseweg in de stad Groningen.

De sturen van beiden fietsen haakten in elkaar waarna één van de fietsers dusdanig hard ten val kwam en ernstig hoofdletsel opliep. Het traumateam kwam ter plaatse en het slachtoffer is na stabilisatie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk heeft het slachtoffer bij de val een paal en/of een stoeprand geraakt.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws