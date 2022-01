Fietser raakt ernstig gewond na aanrijding Oosterhamriklaan

GRONINGEN – Een fietser is afgelopen donderdag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Groningen met een automobilist.

De aanrijding vond rond 06.30 uur plaats op de Oosterhamriklaan. De fietser bleek frontaal te zijn aangereden en met een harde klap tegen een lantaarnpaal aangekomen. Medisch personeel was snel ter plaatse en heeft het slachtoffer gestabiliseerd en met spoed overgebracht naar het UMCG. De bestuurder van de auto is aangehouden. De politie doet geen uitspraak over de reden van de aanhouding.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties