Fietser ruim 10 meter meegesleurd bij aanrijding

GRONINGEN – Bij een aanrijding tussen een automobilist en fietser op de Peizerweg in Groningen raakte een fietser gisteren ernstig gewond.

De fietser wou vermoedelijk oversteken en werd hierbij geschept door een automobilist. Het slachtoffer is hierbij ruim 10 meter meegesleurd. Een traumateam kwam ter plaatse om het slachtoffer in een ambulance te behandelen, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De Peizerweg was vanwege het ongeval en onderzoek lange tijd afgesloten.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties