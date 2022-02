Fietser zwaargewond bij aanrijding station; automobilist rijdt door

GRONINGEN – Een fietser is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding in de buurt van het Hoofdstation in Groningen.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 op het Stationsplein. De fietser werd geschept bij de oversteekplaats en raakte daarbij zwaargewond. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. De politie is op zoek naar een donkere BMW, mogelijk een model van de 1-serie uit 2005 of 2006, met schade aan de voorzijde. Mensen met tips kunnen zich melden via 0900-8844.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws