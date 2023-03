Forse brand bij uitvaartcentrum DELA aan Hoendiep

GRONINGEN – Er heeft vrijdagmiddag een grote brand gewoed bij het uitvaartcentrum van DELA aan het Hoendiep in Groningen.

Rond 13.30 uur werd de brandweer gealarmeerd dat er een brand woedde in het dak en wanden van het pand. De brandweer van de stad Groningen schaalde op naar ‘grote brand’ en korpsen van zowel Groningen als Peize kwamen ter plekke om de brand te bestrijden. De brand woedde in het dak en wanden van het pand, waardoor er een pluim van rook uit het pand kwam. Brandweerlieden hebben het pand snel weten te evacueren en er kwam geen melding over gewonden. Rond 18.00 uur lukte het de brandweer de brand meester te maken.

Plechtigheid onderbroken

Er was een groot verdriet onder de aanwezigen bij het pand, omdat er een plechtigheid plaatsvond die door de brand werd onderbroken. De personen die hierbij aanwezig waren, moest het pand verlaten en de plechtigheid werd elders voortgezet. De brandweer heeft het pand nog een aantal uren in de gaten gehouden om eventuele blussen te doen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en er wordt onderzocht of deze veroorzaakt is door een technisch mankement. De brand heeft veel schade aangericht aan het pand.

Foto: NoordelijkFotobureau.nl